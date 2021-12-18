Fırtına balık fiyatlarını uçurdu

Balıkçılar denize açılamayınca tezgahlar boş kaldı, fiyatlar yüzde 100 arttı. Mezgitin kilosu 60 TL’den, çinekop ve levrek 80-100 TL’den satılıyor.

Zonguldak Ereğli’de olumsuz hava koşulları nedeniyle teknelerin denize açılamaması nedeniyle balık tezgahları boş kalırken, fiyatlar da yükseldi.

Ereğli’de fırtına ve sağanak yağışın etkili olması nedeniyle balıkçılar üç gündür denize açılamadı.

Teknelerin denize açılamaması nedeniyle balık tezgahları neredeyse boş kalırken, az sayıdaki balığın fiyatları da ortalama yüzde 100 artış gösterdi.

Başka illerden avlanmak için denize açılan bazı balıkçı tekneleri olumsuz hava koşulları nedeniyle Ereğli Balıkçı Barınağı’na sığındı. Balıkçılar barınakta hem teknelerin hem de ağlarının bakımlarını yapıyor.

ÇİNEKOP VE LEVREK 100 TL

Avlanan balık miktarındaki düşüşün fiyatlara olumsuz yansıdığını belirten Ereğlili Balıkçı Bilal Sezgin, hafta sonuna kadar havanın bozuk olacağını dile getirdi.

Sezgin, “Balıkçılar şu anda hava şartlarından dolayı balığa çıkamıyorlar, çıktıkları zamanda da balık pek fazla yok, balıklar az geldiği için de fiyatlar yüksek oluyor. Bu sebepten dolayı fiyatlarımız biraz yüksek” dedi.

“Şu an mezgitin kilosu 60 TL’den satılıyor, hamsi 20-25 TL, çinekop 80-100 TL arasında değişiyor” diyen Sezgin, “Deniz levrekleri var 80-100 TL arası değişiyor. Çupra var, 80 TL’den falan gidiyor” diye konuştu.

‘BALIKÇI ESNAFININ MASRAFI AĞIRLAŞTI’

Hava muhalefeti nedeniyle teknelerin denize açılamadığını belirten Balıkçı Uğur Karakuş ise balığın az olmasının fiyatlarda artışa yol açtığını söyledi.

Karakuş, “Karadeniz Ereğli’de balıkçılık yapıyorum. Şu anda havanın durumundan dolayı teknelerimiz limanda beklemektedir. Balığa gitmek için havanın düzelmesini bekliyoruz. Şu anda piyasa zor durumda olduğu için balık fiyatları tabii ki yükseldi. Yükselmesi de gerekiyor çünkü masraflarda ağırlaşmaya başladı balıkçımıza” şeklinde konuştu.

Karadeniz Ereğli açıklarında artık hamsi kalmadığını belirten Balıkçı Hüseyin Yüzgez de tuttukları mezgit ve istavritin yüksek fiyatlara satılmaya başlandığını vurguladı.

Yüzgez, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“30-40 seneden beridir balıkçıyım. Denizin şakası yok, denizin dalı budağı yok, balıkçılık desen zaten yok. Balık az. Tuttuğumuz balıklar dünya para, kasası 500-600 TL’den aşağı değil. 3 günden beridir hava estiği için sıkıntılı günler yaşıyoruz. Burada mezgit, istavrit oluyor. Hamsi uzaklaştı, gitti. Teknelere herhangi bir zarar gelmedi, sadece yağmurun etkisinde kayıklar su alıyor. Fırtına nedeniyle açılamıyoruz. Kayıklarımız limanda bağlı.”

Balıkçıların yanı sıra çok sayıda büyük yük gemisi de Ereğli açıklarına demir atarak olumsuz hava koşullarının düzelmesini bekliyor. (İHA)



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