Fırtına Ege’nin ortasında kabus yaşattı, uçak pistten çıktı

Yunanistan’ın başkenti Atina’dan hareket ederek 20 yolcusuyla Milos Adası’na giden uçağın fırtına nedeni ile pistten çıktığı belirtildi.
Atina’dan hareket ederek 20 yolcusuyla Milos Adası’na giden uçağın fırtına nedeni ile pistten çıktığı belirtildi.
Yunanistan’ın başkenti Atina’dan hareket eden Olympic Air Havayolları’na ait uçağın, Ege’nin ortasındaki Milos Adası Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıktığı belirtildi. Uçağın şirketinden yapılan açıklamada, “Atina’dan Milos Adası’na ATR42-600 tipi uçakla gerçekleştirilen OA 024 sefer sayılı uçuşta, inişten sonra, havalimanında esen şiddetli yan rüzgarlar nedeniyle yavaşlayıp park etmek için düşük hızda giden uçak, pistin dışına çıkarak sürüklenmiştir” denildi.
Uçak park edildikten sonra, uçaktaki 20 yolcu güvenli bir şekilde indirilerek uçağın etrafında önlem alındı.