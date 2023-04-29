Fırtına galibiyete hasret | (ÖZET) Konyaspor-Trabzonspor maç sonucu: 2-1

Trabzonspor, Süper Lig’in 32. haftasında Konyaspor’a konuk oldu. Konya’daki mücadele Sivasspor maçını hatırlattı. Trabzonspor Hamsik ile öne geçerken, ilk yarının sonlarında Bakasetas kırmızı kart gördü. KOnyaspor Pozelo ile beraberliği yakaladı, son dakikalarda Soner’in golüyle karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. İşte maçın özeti…

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Konyaspor-Trabzonspor maçı başladı.

8. dakikada Trezeguet’in derin pasında Umut karşı karşı kaldı. Calvo son anda ayak koydu ve gole izin vermedi.

HAMSİK AYLAR SONRA!

12. dakikada Trabzonspor korner kazandı. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Trezeguet’in şutunda top Hamsik’in önünde kaldı ve yıldız futbolcu topu filelere gönderdi. Yıldız futbolcu aylar sonra golle buluştu.

34. dakikada gelişen Konyaspor atağında Diouf’un pasında ceza sahasına hareketlenen Marlos Moreno’Nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşu Uğurcan kornere çeldi.

KONYA EŞİTLİĞİ SAĞLADI

36. dakikada Marlos Moreno sol kanattan şık hareketlerle kale çizgisine kadar indi ve ceza sahasına ortaladı. Pozuelo ilk hamlesinde top savunmadan sekti, ikinci hamleisnde şutu ağlarla buluştu ve maçta skora denge geldi: 1-1

UMUT NET GOLÜ KAÇIRDI

41. dakikada Hamsik’in uzak kale direğine doğru yaptığı ortada topla buluşan Umut’un şutu kaleciden döndü ve Fırtına net gol pozisyonun yararlanamadı.

TRABZONSPOR 10 KİŞİ!

45+5. dakikada Hakem Cihan Aydın, Bakasetas’ın Soner Dikmen’e yaptığı faul sonrası VAR’ın uyarması sonucu pozisyonu izledi ve Bakasetas kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

64. dakikada Konyaspor ikinci gole çok yaklaştı! Guilherme’nin arka direğe gönderdiği topa Mame Biram Diouf vurdu. Trabzonspor savunması topu çizgiden çıkardı.

72. dakikada Trabzonspor’da oyuna sonradan giren genç Arif, baskısı sonucunda topu kaptı ve hemen trezeguet ile oynadı, Mısırlı futbolcunun şutu kalenin üzerinden auta gitti.

KONYA 85’TE ÖNE GEÇTİ!

İkinci yarıda Konyaspor Trabzonspor kalesinde büyük baskı kurmuştu. Bu baskı 85. dakikada sonuç verdi. Guilherme’nin ceza sahasına yaptığı ortaya Soner Dikmen vurdu ve Konyaspor 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor yeni hocasıyla ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Önümüzdeki hafta Trabzonspor Ankaragücü’ün konuk edecek. Konyaspor ise Kayserispor’u ağırlayacak.

Konyaspor-Trabzonspor 11’ler:

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Moreno, Pozuelo, Michalak, Mame Diouf

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Bartra, Siopis, Doğucan, Bardhi, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Umut.

Konyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan ve saat 16.00’da başlayan Konyaspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor. Cihan Aydın’ın yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Hoca ve yönetim ilk peşinde

Ertuğrul Doğan başkanlık koltuğuna geçtikten sonra çıktığı 5 maçı da kazanamayan Trabzonspor, 4 yenilgi ve 1 beraberlik almıştı. Trabzonspor’da yeni yönetim, galibiyet hasretine Konya’da son vermek istiyor. Aynı şekilde yeni teknik direktör Nenad Bjelica da ikinci karşılaşmasında 3 puanla tanışmayı hedefliyor. Hafta içinde düzenlediği basın toplantısında, ligde kalan 7 maçın önemine vurgu yapan Hırvat çalıştırıcı, “Benim gibi kazanmak isteyen oyuncularla devam edeceğim” demişti.

Deplasmanda büyük hasret

Süper Lig’de son 7 sezonun en kötü deplasman performansını sergileyen Trabzonspor, en son 1 Ekim 2022’de Kayserispor’u devirmişti. Bordo-Mavililer, yaklaşık 6 aydır dış sahada kazanamıyor. Ligde14 deplasman maçına çıkan Karadeniz ekibi, 1’i hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Bordo-Mavililer, Konya deplasmanında büyük hasreti noktalamayı hedefliyor.

Kilit adam Lazar Markovic

Yaşanan deprem felaketi sonrası sezon sonuna kadar Gaziantep FK’dan kiralanan Lazar Markovic, Trabzonspor’un en formda ismi. Geçtiğimiz haftaki Sivasspor karşılaşmasında Bordo-Mavili takımın tek golünü kaydeden 29 yaşındaki Sırp yıldıza, teknik direktör Bjelica çok güveniyor. Hücum hattında Markovic’e liderlik görevini veren Bjelica, diğer kanatta oynayacak Trezeguet’yi zaman zaman ikinci forvet gibi kullanacak. Orta sahanın merkezinde Abdülkadir Ömür’ün yokluğunda Bakasetas 10 numara oynayacak. Arkasında ise Siopis-Bardhi ikilisinin forma giymesi bekleniyor. Doğucan da 11’i zorluyor.

3 yıldız ceza sınırında

Konyaspor maçı öncesi Trabzonspor’da 3 yıldız ceza sınırında. Uğurcan, Bartra ve Eren, kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Ankaragücü maçında forma giyemeyecekler. Bordo-Mavililer’de Abdülkadir ile Visca sakatlıkları, Larsen ise cezası nedeniyle kafilede yer almadı. Denswil de ağrıları nedeniyle Konya’ya götürülmedi. Hugo’nun ardından Peres takımdan ayrılırken, Dorukhan’ın sakatlığı devam ediyor.

Konyaspor’da önemli eksikler

Ligde son 3 maçının 2’sini kazanan Konyaspor, taraftarı önünde galibiyete uzanıp Trabzonspor’la puanları eşitlemek amacında. Ancak Yeşil-Beyazlı ekipte önemli eksikler var. Muhammet Demir, Adil Demirbağ, Endri Çekici, Ikpeazu, Oğulcan ve Muric sakat. Konyaspor’un hocası Stanojevic, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında kazanan kadroyu büyük oranda değiştirmeden sahaya sürecek.

Stanojevic: Kendimiz gibi oynayacağız

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Trabzonspor maçı öncesinde rakibinin iyi durumda olmadığını, yeni bir teknik direktörlerinin olduğunu ve yeni teknik direktörlerekarşı oynamayı sevmediğini söyledi. Stanojevic, “Kendi stilimizi, kendi taktiklerimizi, kendi oyunumuzu oynayacağız ve nasıl gideceğini göreceğiz. Tabii ki bu önümüzdeki 2 maç bizim aşağı veya yukarıyla olan bağlantımızı belirleyecek maçlardan” yorumunu yaptı