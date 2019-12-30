Fırtına İstanbul’u vurdu: 6 katlı binanın çatısı uçtu

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Alaturka Online
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Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan binanın çatısındaki yapı malzemeleri şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Fevzi Çakmak Mahallesi 1119 sokağa düşen parçalar park halinde bulunan 4 otomobile zarar verdi.

FOTO: DHA

Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hasar gören 4 otomobilin çekilmesinin ardından belediye ekipleri çatıdan düşen parçaları kamyonete yükledi. Polis ekipleri de güvenlik gerekçesiyle sokağı bir süre yaya ve araç trafiğine kapattı. Düşen parçaların temizlenmesinin ardından sokak trafiğe açıldı. (DHA)

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