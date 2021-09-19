Fırtına nedeniyle uçan baca karşı binanın duvarını yıktı

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olan yağış ve fırtınayı seyretmek için balkona çıkan evli çift, salona döndüklerinde kalktıkları koltuğun üzerinde karşı binanın bacasını buldu. Odalarının duvarını yıkan bacayı gören çift büyük şok yaşadı.

Olay dün akşam saatlerinde Sarıyer Pınar Mahallesi İğde Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Elif ve Enes Şahin çifti salonda bulunan üçlü kanepenin üzerinde oturmuş televizyon izliyorlardı. Yağmur yağmaya başlayınca yağmuru izlemek için kalkıp balkona çıkan çift, birkaç dakika sonra büyük bir gürültü duydu.

Birkaç dakika önce oturdukları kanepenin üzerinde karşı binanın bacası, evin çöken çatısını gören çift şok geçirdi. Çifti komşuları teselli ederken, olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri kopan çatıdan kalan ve tehlike arz eden parçaları da aldı.

YAĞMUR İÇİN KALKMASAK BAŞIMIZA DÜŞEBİLİRDİ

Evinin salonuna düşen baca ile şok yaşayan Enes Şahin yaşananları şöyle anlattı:

– Yağmaya başladığında biz burada yatıyorduk karşılıklı iki tane koltuk var burada. Üçlü koltuk burada televizyon izliyorduk. Yağmur hızlanmaya başladığında arka balkona çıktık. orada yağmuru seyrediyorduk. Yağmur daha fazla hızlandığında biz içeri girdik. Balkon kapısını kapattık. Tam o sırada büyük bir gürültü koptu. Ben yakınlara bir yere yıldırım falan düştü sandım. Ondan sonra balkonun kapısı açıldı o sesle ve basınçla. Tekrar geri kapattım. Buradan salona geldim. Salona geldiğimde bu manzarayı gördüm. Eşimle birlikte şok olduk.

– Ondan sonra karşı komşular geldi, buraları topladık. Eşyaları topladık ki, çok yağmur yağıyordu zaten. Bu içerisi full göl oldu. Suları temizledik. Karşı binanın, yolun karşısındaki binanın oranın çatısıyla beraber kalkıyor baca. Çatısı bu aşağıdaki evlere gidiyor, bacası da bizim eve düşüyor. Aşağıdaki evlerde de çok fazla hasar var. Çatılarında falan bayağı delikler var. Burası salon, biz burada oturuyoruz, yatıyoruz. Tam bacanın düştüğü yer aslında şu kısımda tekli koltuğunuz var. Orda da üçlü koltuk var karşılıklı. Yani biz burada veya karşıda oturuyoruz yatıyoruz. Televizyon izlemek için. Zaten yağmur başlamadan bir iki dakika önce biz burada yatıyorduk, normal uzanmış pozisyonda. Kafamız bu taraftaydı yani hani yağmur için kalkmasak başımıza düşebilirdi.