Fırtına teminatında hız 62’den 39 km’ye düşürülsün

TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi de olan Ayhan Barut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi, TBMM araştırması istedi.

Ayhan Barut, “Tarımsal üretime çok ciddi zarar veren don, sel, kar, kuraklık, fırtına, heyelan, hortum, su baskını, aşırı sıcak ve poyraz gibi doğal afetlerde oluşan üretici mağduriyetinin daha etkin şekilde giderilmesi için TARSİM’le ilgili yeni düzenlemeye ihtiyaç vardır” dedi.

Barut, saatte 62 kilometre hız olarak hesaplanan ve buna göre düzenlenen fırtına teminatının ‘saate 39 kilometre hız baz alınıp kuvvetli rüzgar’ olarak yeniden tanımlanması sonrası çiftçinin mağduriyetinin giderileceğini açıkladı.