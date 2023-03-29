53.8 F
Los Angeles
29 Mart 2023
AnasayfaHaberlerGündemFırtına vurdu: Minare devrildi, çatı uçtu

Fırtına vurdu: Minare devrildi, çatı uçtu

Alaturka Online
Alaturka Online

Doğu Karadeniz’de, dün öğleden sonra gerçekleşen fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Rize’de 1 saat etkili olan fırtına, çatı uçmalarına neden oldu. Gülbahar Mahallesi’ndeki 9 katlı binanın çatısı, fırtınada uçtu, çevreye sac parçaları düştü.

Çatının uçma anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde; yerinden sökülen çatının, saniyeler içinde yan binanın bahçesine düştüğü görüldü. Merkeze bağlı Veliköy köyünde de fırtınada mescidin alüminyum minaresi devrildi. (DHA)

Gündem
Önceki haber
“Millet İttifakı” ismi için YSK’ya itiraz: Bizim o
Sonraki haber
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,392BeğenenlerBeğen
16,227TakipçilerTakip Et
3,501TakipçilerTakip Et
7,709TakipçilerTakip Et
31,000AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States