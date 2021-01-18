FIS Gerede Kupası Bolu'da başladı

ANKARA (AA) – Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) ile Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) 2021 faaliyet programında yer alan Gerede Kupası Bolu'da başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde organize edilen 16'sı erkek 13'ü kadın 29 sporcunun katıldığı kupanın ilk gününde kadınlar 5 kilometre klasik yarışını Ayşenur Duman, erkekler 10 kilometre klasik yarışını ise Yusuf Emre Fırat birinci sırada tamamladı.

Müsabakalar sonunda sporculara madalyaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve TKF Başkanı Ali Oto tarafından verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Temurci, "Arkut Kayaklı Koşu Merkezi, İstanbul ve Ankara’ya yakın bir kayak merkezi. Doğası muhteşem ve tam bir sporcu merkezi. Emeği geçenlere teşekkürler ediyorum." ifadelerini kullandı.