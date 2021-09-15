Fitch: Enflasyon ve TL’ye olan düşük güven dolarizasyonu artırabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisine ilişkin son raporunda, “Bankaların aktif kalitesi güçlü ancak negatif reel mevduat faizi, enflasyon baskısı ve TL’ye olan düşük güven dolarizasyonu artırabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, sorunlu kredilerdeki sınıflandırmanın üçüncü çeyrek sonuna uzatılması, yeniden yapılandırmalar ve güçlü kredi tahsilatlarının Türk bankalarının aktif kalitesini desteklemeye devam ettiğine; ancak enflasyonist baskılar ve liraya olan düşük güvenin dolarizasyonu artırabileceğine dikkat çekti.

Fitch’in bugün yayımlanan raporunda takipteki kredi (NPL) oranlarının tarihi düşük seviyede kalmasının da en azından kısa vadede risk maliyetini desteklemeye devam ettiği belirtildi.

DOLARİZASYON ARTABİLİR

Raporda negatif reel mevduat faiz oranları, enflasyonist baskılar ve liraya olan düşük güvenin bankalardaki dolar mevduatlarını ve dolarizasyonu artırabileceğine dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, Mart ayında TCMB Başkanının görev değişimi sonrasında gerilimli piyasa şartlarına rağmen, çoğu bankanın Nisan-Mayıs 2021 döneminde sendikasyon kredilerini çevirdikleri veya artırdıkları belirtilerek, “Bu durum bankaların fonlama piyasalarına, 2020 ilk yarıya göre daha yüksek maliyetle olsa da erişme kabiliyetleri olduğunu teyit etti” ifadesi yer aldı. (REUTERS)

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