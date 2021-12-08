Fitch küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini düşürdü

Fitch, 2021 için büyüme beklentilerini yüzde 6’dan yüzde 5,7’ye düşürdü. Raporda, küresel ekonominin 2022 yılı büyüme beklentisinin de yüzde 4,4’ten yüzde 4,2’ye düşürüldüğü kaydedildi.

Rapora göre arz darboğazları, ekonominin 3. çeyrekte beklenenden daha az büyümesine ve enflasyonun beklenenden güçlü olmasına neden oldu.

Fitch ayrıca son zamanlarda tedarik zinciriyle ilgili kesintileri hesaplayarak ABD, Almanya ve Japonya için 2021 büyüme tahminlerini de düşürdü.

Fitch, yeni büyüme tahminlerinin Çin’deki yoğun bir yavaşlamayı yansıttığını belirtti. Kurum, Çin’in büyümesinin 2022’de yüzde 5’in altına düşeceği yönünde tahminde bulundu.

Raporda, mart ayından bu yana küresel tüketim malları fiyatlarındaki keskin artışın ABD gibi ülkelerde geliştirilen teşvik önlemlerinin körüklediği talep artışını yansıttığı belirtildi.