Fitch’ten corona’nın Türkiye ve bölgeye olası etkisine dair açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, corona virüsün yayılmasının, gelişmekte olan EMEA ülkelerinde (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) emtia ve turizm sektörlerine duyarlılığı yüksek olanlar başta olmak üzere finans ve leasing (finansal kiralama) sektörlerindeki şirketler için iş yapış ortamını zayıflatabileceğini söyledi.

Fitch, söz konusu sektörlerin talep artışında önemli bir yavaşlama ile ile karşı karşıya olduğuna işaret ederek; bu durumun Rusya, Kazakistan ve Türkiye’nin başını çektiği gelişmekte olan EMEA ülkelerindeki bazı leasing şirketlerinin kredi görünümünü baskılayabileceğine işaret etti.

Fitch’in değerlendirmesinde, leasing yoluna giden şirketlerin, para birimlerindeki oynaklık ve dış ticaretteki engeller de dahil olmak üzere artan makro ekonomik baskıları daha fazla hissetmeleriyle birlikte finansman ve leasing şirketlerinin de bu sektörlerle etkileşimleri nedeniyle olumsuz etkilenebileceğine işaret edildi.

LEASING VE VE FAKTORING ŞİRKETLERİ RİSK ALTINDA

Türkiye’deki leasing ve faktoring şirketlerinin KOBİ’lerin kredi riskine büyük bir duyarlılığı bulunduğu belirtilen değerlendirmede, bu şirketlerin turizmde yaşanabilecek bir düşüşün ekonomi üzerinde yaratacağı baskıdan etkilenebileceğine işaret edildi.

Bununla birlikte söz konusu şirketlerin turizm sektörünün etkilerine doğrudan maruz kalmalarının sınırlı olduğu ve son yıllarda yaşanan ekonomik şoklarda genellikle bununla baş edebildiklerine dikkat çekildi.

Raporda, kıtalar arası hava trafiğinde İstanbul’un büyük bir hub olmakla birlikte, Türk leasing şirketlerinin havacılık şirketlerine duyarlılığının gözardı edilebilecek boyutta olduğu ifade edildi.

FAKTORING VE LEASING NEDİR?

Faktoring, firmaların mal ve hizmet satışlarından doğan yurt içi ve yurt dışı vadeli alacaklarının faktoring şirketi tarafından temlik alınarak garanti, alacak ve tahsilat yönetimi, finansman hizmetlerinin bir arada sunulduğu komple bir finansman yöntemi.

Leasing, bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.



(REUTERS)