Fitch’ten faiz indirimi açıklaması: Yanlış politika adımları

Fitch Ratings’in Türkiye’den de sorumlu kıdemli direktörlerinden Erich Arispe, “Türkiye’nin erken faiz indirimleri, belirsizliği artıran yanlış politika adımlarıdır” dedi.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya indirmiş, indirim beklentinin çok üzerinde olmuştu. Faiz indirimiyle birlikte TL’de yeni rekor dip seviyeler görülmüştü. Dolar karşısında 2021’de yüzde 23 değer kaybeden ve değer kaybı liginde dünya birincisi olan TL, en yakın rakibi Arjantin pesosuna 7 puan fark attı.

“ENFLASYON TAHMİNİMİZ ÜZERİNDE RİSKLER YUKARI YÖNLÜ”

Fitch Ratings’in Türkiye’den de sorumlu kıdemli direktörlerinden Erich Arispe, Reuters’a faiz indirimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Arispe, şunları söyledi:

* Türkiye’nin erken faiz indirimleri, belirsizliği artıran yanlış politika adımlarıdır.

* (TCMB’nin) Faiz kararında siyasi bağlamın rol oynadığı görülüyor.

* Ödemeler dengesi kaynaklı belirgin baskı oluşması halinde ortodoks (politikalara) faiz artışına yeniden dönüş olabilir.

* TCMB’nin TL’yi savunmaya ihtiyaç duyarsa buna ilişkin çok sınırlı bir alanı var.

* Yıl sonu için %17.2 olarak öngördüğümüz enflasyon tahminimiz üzerinde riskler yukarı yönlü.

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