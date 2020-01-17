Fitch’ten faiz kararı uyarısı

TCMB’nin dünkü 75 baz puanlık indiriminin ardından politika faiz oranının Haziran 2019’daki %24 seviyesine göre yarıdan fazla gerilediğine işaret eden Fitch, bu süreçte ekonomideki iyileşme, enflasyondaki gerileme, cari dengedeki iyileşme, ABD yaptırım riskinde azalma ve küresel finansman koşullarındaki gevşemenin desteğiyle TL’nin dolar karşısında 5.49-5.98 bandında istikrarlı kalmayı başardığını ifade etti.

Fitch, bununla birlikte, yüksek ve volatil enflasyon, zayıf para politikası kredibilitesi ve reel faiz oranlarında Haziran’dan bu yanaki sert düşüşün, piyasada yeniden oynaklık risklerinin artmasına zemin hazırladığını belirtti.

Hala devam eden yüksek dış finansman ihtiyacı, jeopolitik şoklar ve yaptırım risklerinin ise Türkiye’nin temel krılgınlıkları olmaya devam ettiği belirtildi. (REUTERS)

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