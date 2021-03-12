Fitre 30 lira oldu

Diyanet bu yılki fitre miktarını 30 lira olarak belirledi. Fitre, Ramazan’da Müslümanların fakirlere vermesi gereken sadaka ile fakirin bir günlük yiyeceğinin karşılanması anlamına geliyor. Günümüzde fıtır sadakası miktarı, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde belirleniyor.

Diyanet bir kişi için gerekli fitre miktarını günlük 30 lira olarak belirledi. 2011’de 7.5 lira olan fitre miktarı geçen yıl 27 liraydı. Bu yılki aylık asgari ücret ise 2 bin 825 lira ve 4 kişilik bir aileye bölündüğünde kişi başına günlük 24 lira düşüyor. Diyanet’in belirlediği rakam ise bundan 6 lira daha fazla.