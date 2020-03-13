FIVB Voleybol Uluslar Ligi, Tokyo 2020 sonrasına ertelendi

Corona virüsü spor dünyasında da birer birer büyük organizasyonları etkilemeye devam ediyor. Son olarak FIVB (Uluslararası Voleybol Federasyonu), resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Voleybol Uluslar Ligi’nin ertelendiğini açıkladı.

Milli takımlar seviyesinde en prestijli organizasyonlardan biri olan Uluslar Ligi’nin ilk haftasının Tokyo 2020 sonrasına ertelendiği açıklandı.

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Toplam 16 ülkenin mücadele edeceği organizasyonda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı da 12 çekirdek takımdan biri olarak mücadele edecekti.

Filenin Sultanları, ilk haftada İtalya, Sırbistan ve Polonya, 2. haftada Çin, Almanya ve Kanada, 3. haftada Tayland, Rusya ve Dominik Cumhuriyeti, 4. haftada ABD, Japonya ve Belçika, 5. haftada ise Güney Kore, Brezilya ve Hollanda ile mücadele edecekti.