Fiyat artışları (3)

ANKARA (AA) – Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında Ocak 2021'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24,53 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, Ocak 2021'de bir önceki aya göre yüzde 1,68, Ocak 2020'ye göre yüzde 14,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,53 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla Ocak 2021'de, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 4,25 ile sağlık, yüzde 3,02 ile konut, yüzde 2,9 ile ev eşyası oldu.

Ocak 2021'de aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4,37 ile giyim ve ayakkabı olarak kaydedildi. Bu grubu yüzde 0,03 ile eğitim izledi.

– Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24,53 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 23,25 ile ev eşyası, yüzde 21,43 ile ulaştırma grubunda görüldü.

Ocak 2020'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 1,35 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 2,12 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,13 ile eğitim olarak belirlendi.

Ocak 2021'de endekste kapsanan 415 maddeden 92'sinin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 30'unun ortalama fiyatında değişim olmadı, 293 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Gıda ve alkolsüz içecekler 2,48 18,11 Alkollü içecekler ve tütün 0,67 1,35 Giyim ve ayakkabı -4,37 2,12 Konut 3,02 11,56 Ev eşyası 2,9 23,25 Sağlık 4,25 16,99 Ulaştırma 1,12 21,43 Haberleşme 0,31 6,32 Eğlence ve kültür 1,23 9,75 Eğitim -0,03 6,13 Lokanta ve oteller 1,56 12,89 Çeşitli mal ve hizmetler 1,94 24,53

– Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ocakta aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,14 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda ise 2020'de en yüksek artış, yüzde 16,62 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) Mevsimlik ürünler hariç TÜFE 2,21 16,09 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 1,64 16 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 1,14 15,5 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE 1,82 15,53 Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE 1,73 15,83 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE 1,41 16,62

(Sürecek)