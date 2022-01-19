Fiyatlar düştü ama alan olmadı: Vatandaş ucuz fiyatlara inanmaz oldu

Sürekli artan pahalılık, vatandaşın uygun fiyatlara şüpheyle yaklaşmasına yol açıyor. Samsun’da bir hafta önce 8 liraya düşen istavritin bayat olduğunu düşünen vatandaş, aynı balık 25 TL’ye çıkınca alımını artırdı. Esnaf ise fiyatlar artınca satışlarının da artmasına şaşkın.

Karadeniz’in balık ambarı konumunda bulunan ve 60’ın üzerinde balığın gönderildiği Samsun’da 1 hafta önce kilosu 8 TL olan istavritin fiyatı 25 TL’ye, 10’ar TL olan mezgit ve barbunun kilosu da 20 TL’ye çıktı.

Balık fiyatları yükselince satışlarının da artmasına şaşıran balıkçı esnafı, istavrit 8 TL iken günde 10 kasa satış yaparken, 25 TL’ye çıkınca günde 20 kasa sattıklarını söyledi.

‘FİYATLAR DÜŞÜNCE BAYAT SANIYORLAR’

Balık satıcısı Onurcan Köse, “Birkaç gündür hava şartlarından dolayı kayıklar denize çıkamıyor. O yüzden balık eskiye nazaran az çıkıyor. 1 hafta önce 10 TL’ye sattığımız balıkları 20-25 TL’ye satıyoruz. Yine de satışlarımız çok güzel. İstavriti 25 TL’ye daha çok satıyoruz” dedi.

Vatandaşların ucuz balığa bayat gözüyle baktığına dikkat çeken balık satıcısı Kurtça Aydın ise, “Vatandaşlar balığın kilosu 8-10 TL olduğu zaman ‘bayat’ diyor almıyor. Fiyatın 25 TL olduğu görünce ise hiç sormadan, ‘3-5 kilo ver’ diyor. Bu işler ne yazık ki böyle” diyor.

“Balık pahalı ama işlerimiz eskiye göre arttı” diyen Aydın, “Havalar soğudu, kar yağdı. Balıklar hem yağlandı hem de tatlandı. Fiyatların pahalı olmasına rağmen insanlar balığa ilgi gösteriyor. Elimizde ne mezgit ne hamsi ne barbun ne de istavrit kalıyor” diye konuştu.

‘MEVSİMİNE GÖRE PAHALI’

Fiyatların pahalı olduğunu belirten vatandaşlar ise, “Bizce balık fiyatları mevsimine göre çok pahalı. Tam anlamıyla istediğimiz balığı yiyemiyoruz. Somon alacaktım, 60 TL dediler. Bence 30 TL filan olması gerekir. Bu fiyatlardan memnun değiliz” ifadelerini kullanırken bazı vatandaşlar ise şunları söylediler:

“Balık fiyatları mevsim şartlarına göre fena değil. Kış var soğuktan denize çıkılmıyor. İstanbul’da fiyatlar daha pahalı. İstavritin pahalı olması da gerisinin gelmemeye başlamasından olabilir. Fiyatların artmasında denize çıkılmamasının etkisi var ama fırsatçılık da yapılıyor olabilir. Bence mezgit şu anda en fazla 15 TL olmalı. Hamsiyi ise buzhane olduğu için tercih etmiyoruz.” (İHA)



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