Yurttaş TV sokak röportajları serisinde bu defa İstanbul Mecidiyeköy'de yurttaşlara "Ekonomiden memnun musunuz? Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz" diye sorduk. Yurttaş TV sokak röportajları nı izlemeye devam edin. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajı #ekonomi #sokakröportajları #haber #haberizle #anahaber #sondakika #röportajizle #anahaber #mecidiyeköyröportaj
Anasayfa Alaturka Online “Fiyatlar uygun” diyen Erdoğan’a vatandaştan cevap: “Pazarı gezsin selvi boylum al yazmalım!”