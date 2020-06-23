FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, Filistinlilerin şehit edilmesinden Netanyahu'yu sorumlu tuttu

GAZZE (AA) – Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Ahmed Mustafa Ureykat ve otizmli İyad Hallak'ın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehid olmasından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttu.

Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, "Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) önünde hesap vermelidir. Onun askerleri, Hallak'ı olduğu gibi Ureykat'ı da soğukkanlılıkla şehit etmiştir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, FKÖ Yürütme Konseyi üyesi Hanan Aşravi yaptığı açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in suç işlemesine engel olmak için harekete geçme çağrısı yaptı.

İsrail polisinin dün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Diys beldesi yakınlarında "araçlı saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle vurduğu 27 yaşındaki Ahmed Mustafa Ureykat şehit olmuştu.

İsrail polisi geçen ay, işgal altındaki Doğu Kudüs'te dur ihtarını anlamayan zihinsel engelli 32 yaşındaki İyad Hayri Hallak'ı da ateş açarak şehit etmişti.