Flamengo, Gabigol’ün bonservisini aldı!

İtalya Serie A takımlarından Inter’den kiralık olarak Flamengo’ya transfer olan ve buradaki performansıyla yeniden yükselişe geçen Gabigol, artık bonservisiyle birlikte Brezilya ekibinde top koşturacak.

4 yıllık sözleşmeye imza atan 23 yaşındaki Brezilyalı forvet için Inter’e 17 milyon Euro bonservis bedeli ödendiği açıklandı. Flamengo’daki performansı sonrasında birçok Avrupa deviyle adı anılan yıldız forvet, böylece geleceğini Flamengo’ya emanet etti.

Geçen sezon 59 maça çıkan ve 43 kez ağları sarsan Gabigol’ün transferiyle ilgili resmi duyuru Flamengo’dan geldi. Sosyal medyada yapılan paylaşımda, “Gabigol bizim” ifadesine yer verildi.

İmza sonrasında konuşan 23 yaşındaki forvet, “Burada yoğun şeyler yaşıyoruz. Tutkuluyuz, gülüyoruz, acı çekiyoruz, engelleri aşıyoruz. Eğer ulusun iyiliğine olacaksa, kalıyorum” şeklinde konuştu.