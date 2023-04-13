Flamengo, Jorge Jesus’a teklifini yaptı! İşte tecrübeli çalıştıcının yanıtı…

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un geleceği merak edilirken bu durum Flamengo tarafından da yakından takip ediliyor. Brezilya ekibi teknik direktör arayışları kapsamında tüm dikkatini Jorge Jesus’a çevirmiş durumda.

VITOR PEREIRA İLE YOLLAR AYRILDI

Daha önce Fenerbahçe’de farklı iki dönemde çalışan Vitor Pereira, Brezilya’daki Corinthians macerası sonrası Flamengo’nun başına geçmişti. Portekizli çalıştırıcının Flamengo ile aldığı kötü sonuçlar, son dönemde taraftar tepkilerinin daha da artmasına neden oldu.

11 Nisan’da Flamengo, yaptığı resmi açıklamada Vitor Pereira ve teknik ekibi ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

FİNALLERİN KAYBEDENİ OLDU

Flamengo’da Vitor Pereira’nın görevden alınmasına neden olan gelişme, oynanan birbirinden önemli finallerde alınan başarısız sonuçlardı. Brezilya ekibi, Pereira yönetiminde çıktığı finallerde kaybeden taraf oldu.

Vitor Pereira yönetimindeki Flamento; Dünya Kulüpler Şampiyonası, Brezilya Süper Kupası, Recopa Sudamericana ve son olarak da Campeonato Carioca’da zafere ulaşamadı. Flamengo, bu 4 organizasyondan Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda yarı final etabında final şansını kaçırırken diğer 3’ünü finalde kaybetti.

Campeonato Carioca’nın finalinde ezeli rakip Fluminense’ye karşı alınan mağlubiyet, bardağı taşıran son damla oldu. İlk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Flamengo, deplasmanda aldığı 4-1’lik yenilgi ile kupayı rakibine kaptırdı.

A PLANI JESUS

Brezilyalı futbol muhabiri Eric Faria, Flamengo’nun yeni teknik direktör arayışları kapsamında bir iddiada bulundu. Faria’nın iddiasına göre Vitor Pereira ile yollarını ayıran Flamengo’nun yeni teknik direktörlük görevi adına ilk adayı, daha önce takımla büyük başarılara imza atan Jorge Jesus…

Faria, Vitor Pereira’nın ayrılığının resmileşmesi sonrası Flamengo’nun ilk olarak Jorge Jesus ile temasa geçeceğini belirtmişti ki Brezilyalı yöneticiler de bu yönde bir hareket sağladı.

OĞLUNUN BEĞENİLERİ OLAY YARATTI

Jorge Jesus’un büyük oğlu Gonçalo Jesus, sosyal medya üzerinden yaptığı beğenilerle dikkat çekti. Gonçalo Jesus, babasının Flamengo’ya döneceğine yönelik sosyal medya paylaşımlarını beğenirken Fenerbahçe’yi ‘nankör’ bir kulüp olarak nitelendiren yorumu da beğendi.

Gonçalo Jesus’un Flamengo’ya olan sevgisi dikkat çekiyor. Flamengo’nun maçlarını sık sık yerinde takip eden Gonçalo Jesus, babasının 2020’deki ayrılığı sonrası da paylaştığı veda metniyle dikkat çekmişti.

JORGE JESUS’TAN FLAMENGO’NUN TEKLİFİNE YANIT!

Brezilya ekibi, Vitor Pereira ile yollarını ayırır ayırmaz Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un kapısını çaldı. Ülkede çıkan haberlere göre Flamengo, tecrübeli çalıştırıcının Türkiye’deki sözleşmesi bittikten sonra takımın başına geçmesine bile razı.

Jorge Jesus, Berizlya’da bir türlü gündemden düşmüyor. Bir süre önce adı ülkenin milli takımı ile anılan tecrübeli teknik adam, bu kez Flamengo’nun radarında. Kırmızı- Siyahlılar, henüz lig başlamadan Vitor Pereira ile yolları ayırdı. Yönetimin kapısını çaldığı ilk isim, Flamengo’da çalıştığı tek sezonda 4 kupayı birden kaldıran Jesus oldu. Bu konuda Brezilya basınında iki ayrı haber yer aldı. Bunlardan birine göre Flamengo’nun ikinci başkanı Marcos Braz, Portekizli çalıştırıcının kapısını çaldı ve hemen takımın başına geçmesini istedi. Diğer habere göre ise Braz, Jesus’tan Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra Flamengo’nun teknik direktörü olmasını önerdi.

‘Yönetime söz verdim’

Jesus’un ise bu konuda tavrının net olduğu öğrenildi. Tecrübeli teknik direktörün, Flamengo’lu yetkililere, “Teklifiniz için teşekkürler. Şu anda benim için öncelik Fenerbahçe’de. Yönetim sözleşmemi uzatmak istiyor. Onlara sezon sonunda konuşacağımızın sözünü verdim. Henüz buradaki geleceğim netleşmedi. Fenerbahçe ile masaya oturmadan, kimseyle görüşme yapmam” yanıtını verdiği öğrenildi. Jesus böylece en azından sezon sonuna kadar Flamengo’ya kapıları kapatmış oldu.

Yusuf Dursun



