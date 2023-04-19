Flamengo’dan, Jorge Jesus açıklaması! ‘Fenerbahçe’de başarılı olamadı…’

Sezon başında çok büyük umutlarla Kanarya’nın başına geçen Jorge Jesus’un şu anda ise Fenerbahçe’deki geleceği tartışılıyor. Lider Galatasaray’ın gerisinde olması ve önemli maçlarda skor konusunda sorun yaşaması nedeniyle eleştirilen Portekizli hocanın geleceği de belirsizliğini koruyor.

Camia ‘devam’ diyor ama…

Haziran ayında Sarı-Lacivertliler’le sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli hocanın ismi uzun süredir başta Brezilya Milli Takımı ve Brezilya ekibi Flamengo ile anılırken Jesus da her fırsatta sezon sonu için ayrılık sinyallerini veriyor. Deneyimli hoca eleştirilse de camianın büyük bir bölümünde Jesus’la yola devam edilmesi yönünde fikir birliği var. Ancak Jesus’un adının farklı takımlarla anılması ve başarılı çalıştırıcının ayrılık sinyalleri vermesi camia içinde endişelere yol açıyor.

Jesus: Sezon sonu gelmeye hazırım

Geçtiğimiz günlerde Globo Esporte; Flamengo’da taraftarların, Jorge Jesus’u istediğini, Jesus’un da Flamengo Başkanı Rodolfo Landim ile görüşerek sezon sonu gelmeye hazır olduğunu söylediğini iddia etmişti. Haberde Brezilya ekibinin diğer hoca adayının Jorge Sampaoli olduğu fakat önceliğin kesinlikle Jesus’a verildiğinin altı çizildi.

‘Jesus, Flamengo’ya şükretmeli’

Bugün de Brezilya basınında Flamengo Başkanı Rodolfo Landim’in ilgi çeken sözleri vardı. Landim, Jorge Jesus ve Fenerbahçe hakkında konuştu. Kırmızı-Siyahlılar’ın patronu, “Flamengo’nun ona şükretmesinden çok Jorge Jesus, Flamengo’ya şükretmeli. Biz, Jorge Jesus gittikten sonra da başarılı olmaya devam ettik. Ama Jorge Jesus, Flamengo’dan gittikten sonra başarılı olmadı” dedi.