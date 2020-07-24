Flaş açıklama: ‘Emre Kılınç çocukluğundan beri çok iyi bir Galatasaraylı’

Galatasaray artık Emre Kılınç transferi için gün sayıyor. Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Emre Kılınç’ın takımdan ayrıldığını dile getirirken bir sıcak açıklama da Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı’dan geldi.

Emre Kılınç’ı yakından tanıyan Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, Radyospor’a yaptığı açıklamada 25 yaşındaki oyuncunun çocukluğundan beri Galatasaraylı olduğunu söyledi.

‘GALATASARAY İLE ANLAŞTI’

Çarıkcı şu ifadeleri kullandı: “Emre Kılınç’ı 15 yaşında Boluspor’a transfer ettik. Emre, Boluspor’dan da bize o dönem 900 bin TL kazandırarak Sivasspor’a gitti. Emre Kılınç, Galatasaray ile anlaştı. Gelecek sezon Galatasaray forması giyecek. Emre çocukluğundan beri çok iyi bir Galatasaraylı.”