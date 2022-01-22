FLASH TV KURUCUSU ÖMER GÖKTUĞ’UN BİLİNMEYEN YÖNLERİNİ KONUŞTUK | Ömer Göktuğ, Kavala, Sezen Aksu

Yazan:
Alaturka Online
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Eski dosttan düşman oluyor, bir kahvenin hatırı 40 yıl falan sürmüyor

Jeton hem köşeli, hem geç, hem de yanlış yere düşüyor

Sözünün üstüne söz kabul etmiyor!

Hazımsızlığın böylesi

Mülakatta elenme dizi senaryolarına girdi

Bukalemun…

Kavala’da asıl amaç Erdoğan’ın iktidarı sürsün.

İdlib’e elektrik verme, uygun her alanı Güneş Tarlası yap bak nasıl çözülür

Kemal Bey zaten Erdoğan’ı bırakın, bürokratlara bakın

AKP’liler de dahil intikamcı duygularla tüm İstanbul halkı cezalandırılıyor

Bahçeli’yi dinliyorum gözlerim kapalı… Ama fazlası zarar

Sağdan sola, soldan sağa fıldır fıldır

Yeter artık kin ve sevgisizlikten beslendiğiniz!

Flash TV ve Göktuğ ailesinin büyük kaybı

Jeneriğin 30.saniyesindeki hatayı tespit edecek kadar titizdi

Flash TV kurucusu Ömer Göktuğ’un bilinmeyen yönlerini konuştuk

AKP seçmeni yandaş medyada kendisine sunulan her şeye sorgulamadan inananlardan oluşuyor

Hayırlı swaplar!

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