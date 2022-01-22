FLASH TV KURUCUSU ÖMER GÖKTUĞ’UN BİLİNMEYEN YÖNLERİNİ KONUŞTUK | Ömer Göktuğ, Kavala, Sezen Aksu

Sizler için hiçbir kanalda göremeyeceğiniz çok daha fazla içerik üretmek için çabalıyorum. Bu yolculukta siz de varım diyorsanız linke tıklayarak katılabilirsiniz.:

https://www.youtube.com/channel/UCT2Bh5Xd5NLMnO69_QW2UKg/join

Kanala Abone Olmak İçin Aşağıdaki Linke Tıklayabilirsiniz.

https://www.youtube.com/channel/UCT2Bh5Xd5NLMnO69_QW2UKg/?sub_confirmation=1

Eski dosttan düşman oluyor, bir kahvenin hatırı 40 yıl falan sürmüyor

—

Jeton hem köşeli, hem geç, hem de yanlış yere düşüyor

—

Sözünün üstüne söz kabul etmiyor!

—

Hazımsızlığın böylesi

—

Mülakatta elenme dizi senaryolarına girdi

—

Bukalemun…

—

Kavala’da asıl amaç Erdoğan’ın iktidarı sürsün.

—

İdlib’e elektrik verme, uygun her alanı Güneş Tarlası yap bak nasıl çözülür

—

Kemal Bey zaten Erdoğan’ı bırakın, bürokratlara bakın

—

AKP’liler de dahil intikamcı duygularla tüm İstanbul halkı cezalandırılıyor

—

Bahçeli’yi dinliyorum gözlerim kapalı… Ama fazlası zarar

—

Sağdan sola, soldan sağa fıldır fıldır

—

Yeter artık kin ve sevgisizlikten beslendiğiniz!

—

Flash TV ve Göktuğ ailesinin büyük kaybı

—

Jeneriğin 30.saniyesindeki hatayı tespit edecek kadar titizdi

—

Flash TV kurucusu Ömer Göktuğ’un bilinmeyen yönlerini konuştuk

—

AKP seçmeni yandaş medyada kendisine sunulan her şeye sorgulamadan inananlardan oluşuyor

—

Hayırlı swaplar!

Gündemi analiz ettiğim videoları izle:

https://youtube.com/playlist?list=PLoundVzg280nfsyEVSLCpLdmxUQ-smA73

Mini haberlerle alternatif gündemi takip et:

https://youtube.com/playlist?list=PLoundVzg280moP1y-X8KqxTZVmZXY14og

Benim sesimden köşe yazılarımı dinle:

https://youtube.com/playlist?list=PLoundVzg280lO2zG9ju7ALHFitOAL4jLA

Akşam ana haherleri izle:

https://youtube.com/playlist?list=PLoundVzg280mLjn0M9vpY4KvyUZYy8kCG

======================================

Beni Takip edebileceğiniz hesaplar:

➤https://twitter.com/can_atakli_

➤http://www.instagram.com/canatakli2013

➤https://www.facebook.com/AtakliCan

➤https://www.linkedin.com/groups/9087980/

Köşe yazıları:

➤https://www.korkusuz.com.tr/yazarlar/can-atakli/

Youtube kanalına abone olmak için:

➤https://www.youtube.com/CanATAKLI1?sub_confirmation=1