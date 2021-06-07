FLO, Babalar Günü'nde hediye alternatiflerini genişletiyor

İSTANBUL (AA) – FLO, farklı tarzda ve zevkteki babalara hitap edecek ayakkabıları ile Babalar Günü’nü karşılıyor.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin Babalar Günü koleksiyonunda klasik, günlük ve spor ayakkabı modellerinden, şık cüzdan, çanta ve kemerlere kadar pek çok alternatif yer alıyor.

Geniş ayakkabı koleksiyonunda, kahve, siyah, bej, taba gibi tüm kıyafetlerle uyum sağlayacak renkler bulunurken, koleksiyonda yer alan, klasik ve günlük ayakkabı modelleri, jean, kanvas, keten, kumaş gibi pantolonlarla rahatça kombinlenebiliyor.

Geniş koleksiyon, şıklığı kadar konforuyla da öne çıkarken, FLO, kemer, cüzdan ve çanta çeşitleriyle Babalar Günü'nde hediye alternatiflerini genişletiyor.

Hem sportif hem de klasik modeller, zamansız renkleri ve trend stilleri ile dikkati çekiyor.

FLO'nun Babalar Günü Koleksiyonu'nu görebilmek ve en uygun hediyeyi seçebilmek için FLO mağazalarını ve www.flo.com.tr ziyaret edilebilecek.