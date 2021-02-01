FLO'dan kış tatiline hazırlananlara özel ürünler

İSTANBUL (AA) – FLO, spor ve outdoor ayakkabıdan, su geçirmez botlara, renk renk ve kullanışlı valiz modellerine kadar çok sayıda alternatif ile müşterilerinin karşısına çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kış soğuğunda ayakları sıcak tutacak, yağışlı havalardaki yürüyüşlerde su almayacak ve tabanı kaymayan rengarenk bot modelleri, kayak yaparak tatil heyecanını yaşamak isteyenlere özel kar botları, her aktiviteye konfor katacak outdoor modelleri FLO mağazalarında müşterilerini bekliyor.

FLO'nun geniş kış tatili alternatifleri arasında, günlük kombinlere zarafet katacak klasik bot ve ayakkabı seçenekleri de yer alıyor.

FLO, uzun ya da kısa seyahatlerde kullanışlı valiz modellerini de sahip. Pembe, siyah ve gri tonların öne çıktığı modanın ruhunu yansıtan valizler yolculuklara da stil katmayı amaçlıyor.