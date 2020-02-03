Florida’da Askeri Üsteki Saldırıyı El Kaide Üstlendi

El Kaide terör örgütünün Arap Yarımadası grubu Amerika’nın Florida eyaletinde bulunan askeri üste Aralık ayında yaşanan silahlı saldırı olayını üstlendiğini duyurdu. Örgüt tarafından yayınlanan ses kaydında 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı üstlenildi.

Yemen’deki grup tarafından yayınlanan ses kaydında “Müslüman ulusumuzu kutluyor ve kahraman şehit, cesur şövalye Muhammed bin Said El Shamrani’yi kucaklıyoruz” denildi.

Florida’da Amerika Deniz Kuvvetleri’ne baplı Pensacola üssünde eğitim gören Suudi askeri Muhammed bin Said El Shamrani üs içerisinde ateş açmış ve 3 kişiyi öldürmüş 8 kişiyi de yaralamıştı.

Reuters Haber Ajansı henüz ses kaydının doğrulatamadığını konuya ilişkin Amerikalı bir yetkilinin de olayın El Kaide bağlantılı olduğuna inanmadıklarını söyledi.

Yetkililer, El Kaide’nin üs düzey bir isminin insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonucu öldürülmesine karşı bir atak olarak bu iddiayı ortaya attığını düşünüyorlar.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir operasyonda El Kaide Arap Yarımadası grubu lideri Kasım El Raymi’nin öldürüldüğüne dair haberler bulunuyor. Ancak bu haber de henüz doğrulanabilmiş değil. Yemenli bir hükümet yetkilisi de insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırı olduğunu doğruladı ancak operasyonda ölen kişinin Raymi olmadığını söyledi.