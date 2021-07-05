Florida’da Çöken Binada Can Kaybı 27’ye Yükseldi

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Surfside kentinde yıkılan 12 katlı binadan 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Toplam can kaybı 27’ye yükseldi, 118 kişidense hala haber alınamıyor.

Arama kurtarma çalışmaları 12. gününde. Binanın çökmesinin ilk saatleri dışında enkazda canlı bir kişiye ulaşılamadı. Ancak Miami-Dade Belediye Başkanı Levine Cava bölgedeki çalışmaları arama-kurtarma çalışmaları olarak tanımlamaya devam ediyor.

Yıkım uzmanları kısmen çöken binanın geri kalan kısmını, bölgeye doğru ilerleyen tropik fırtına endişesi sebebiyle kontrollü bir şekilde yıktı. Binadan geriye kalan yapı saniyeler içinde yıkıldı.

Belediye Başkanı Cava kontrollu yıkımın beklendiği gibi gittiğini, arama-kurtarma ekiplerinin de enkaz yeniden çalışmalara başladığını belirtti.

“Çalışmalar hızlanabilir”

Florida Valisi Ron DeSantis, binanın geri kalan kısmının da yıkılmasıyla birlikte ekiplerin daha rahat erişim sağlayacağı alanların bina sakinlerinin çökme anında bulunduğu sanılan yatak odalarının da olduğunu söyledi.

Florida Valisi çalışmaların daha da hızlanabileceğini belirtti. Miami’nin kuzeyindeki Surfside kentindeki 12 katlı binanın bir bölümü 24 Haziran’da çökmüştü.

Yetkililer bir yandan bölgeye doğru ilerleyen tropik fırtına Elsa’yı yakından takip ediyor.

Fırtınanın merkezinin Salı ve Çarşamba günü Florida’nın batı kıyılarının yakınından ya da üzerinden geçmesi bekleniyor. Ancak meteoroloji uzmanları Elsa’nın bölgede hızı saatte 65 kilometreye ulaşan rüzgarlara yol açabileceğini öngörüyor.