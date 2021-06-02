Florida’da trans kadın sporcuların okul turnuvalarında yer almasına yasak getirildi

ABD‘nin Florida eyaletinin Cumhuriyetçi valisi Ron DeSantis, trans kadın sporcuların kadın spor organizasyonlarına katılımını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

Yasaya göre, sporcuların doğum belgelerindeki biyolojik cinsiyetlerine göre sınıflandırma yapılacak.

​LGBT aktivistleri hareketi ise söz konusu yasağı ‘ayrımcı’ olarak kınarken, yasağa uymayacaklarını da belirtti.

Jacksonville kentindeki bir Hristiyan okulunda yasayı imzalayan Vali DeSantis, “Bu yarışmaların bütünlüğünün korunmasının çok önemli olduğuna inanıyoruz” dedi. DeSantis, “Spor yaparken ideolojiye değil, biyolojiye göre hareket edeceğiz” diye ekledi.

Öte yandan, son dönemde gündemde olan yasak, ABD medyasında ‘Cumhuriyetçi valilerin ABD Başkanı Joe Biden’ın LGBTi yanlısı politikalarına tepkisi’ olarak yorumlanıyor.