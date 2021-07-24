Florida’da Yıkılan Binada Çalışmalara Son Verildi

Florida’da geçen ay çöken 12 katlı apartman binasında arama çalışmalarına son verildi.

Arama çalışmalarında görev yapan Miami-Dade bölgesi itfaiyesi, Cuma gününden itibaren ekiplerini alandan çekti.

Enkazda bir ay boyunca çalışan arama kurtarma ekipleri için itfaiye yönetimi tarafından özel bir tören düzenlendi.

24 Haziran’da çöken 12 katlı Champlain Towers binasında 97 kişi öldü. Bir kişiyse hala kayıp.

Binanın enkazı Miami’de bir ardiyeye taşındı. Bundan sonraki adli tıp incelemeleri ve kimlik belirleme işlemleri bu ardiyede yürütülecek. Ancak yetkililer ölü sayısının artmasını beklemiyor.

Binanın ilk güney kulesi yıkılmış, ancak haftalar sonra arama ekiplerine tehlike oluşturduğu gerekçesiyle binanın ayakta kalan diğer bölümünün yıkım kararı alınmıştı.

Görevliler 13 bin tonluk enkazın içinde büyük titizlik içinde arama çalışmalarını yürüttü.