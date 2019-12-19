Florya’ya rüya tesis

Galatasaray’ın aralık ayı divan kurulu toplantısı dün TT Stadı’nda gerçekleştirildi. Burada konuşan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Florya’nın geri alınması için gece gündüz uğraştıklarını belirterek, “Oraya rüya bir tesis yapacağız. Her şeyi sponsorlarla yapacağız. Florya’yı iki kat aşağı indireceğiz. Basketbolu Florya’dan TT Stadı’na alacağız. Galatasaray Adası’yla da uğraşıyoruz. Kemerburgaz’dan da vazgeçmiş değiliz, orası Galatasaray’ın anasının ak sütü gibi helalidir” ifadelerini kullandı.

TFF VE MHK’YA TEPKİ

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ise Fenerbahçe ve TFF’ye yüklendi. Nihat Özdemir, Ali Koç ve Zekeriya Alp buluşmasına sert çıkan Hamamcıoğlu, “TFF ve MHK Başkanı, özel ortamda bir araya gelip tüm futbol kulüplerini ilgilendirecek kararlar alıyorsa, bundan sonra maçlarımızda yaşanabilecek hakem hataları kurgulanmış bir komploya, suça dönüşecektir. Ortamı boş buldukları için böyle yapıyorlar. Her hakem hatasının altında, bu toplantının sonuçlarını aramak en doğal hakkımızdır” dedi.

MUSTAFA CENGİZ: SANDIKTAN KAÇMAM

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Toplantısı’na katılmadı. Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen “Sporun Enleri” ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı, “Kayyum talep eden iki arkadaşın hedefi seçime gitmek istemek, zevkle. 22 ayda 2 seçim yaşadım, üçüncüyü de yaşarım, hiç sorun değil, yeter ki Galatasaray’a olan hizmet aşkımız bitmesin. Kayyum atandığında, o kayyum sadece seçime bakmaz, mali, idari konulara da bakar” şeklinde konuştu.

VİRÜSLER TEMİZLENMELİ

Tuzlaspor maçında çıkan olaylara da değinen Mustafa Cengiz, “Bilinçli bir şekilde, ameliyattan yeni çıkmış bir oyuncunun oynamayacağı bilindiği halde, yedek kulübesinde oyunu provoke etmesi hiç hoş olmadı. Hele bir kadına, çok ağır ve duyulmamış küfürlerle saldırılması bir utanç. Rakip takımın teknik heyetinin tribünleri tahrik eder şekilde davranmaları beni çok üzdü. Virüslerin temizlenmesi gerekir” şeklinde tepkisini dile getirdi.