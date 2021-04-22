Floyd’un katilinin cezaevinden ilk fotoğrafı

Mahkemede suçlu bulunduktan sonra elleri arkadan kelepçelenerek götürülen Derek Chauvin’in cezaevi tulumu ile çekilmiş sabıkalı resmi basına verildi.
Eski polis memuru Chauvin, ikinci derece kasıtsız cinayet, üçüncü derece cinayet ve ikinci derece adam öldürmekten suçlu bulunmuştu.
45 yaşındaki eski polis memuru, 40 yıla hapis cezasıyla karşı karşıya ve cezası sekiz hafta içinde açıklanacak.
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