Fly Butik sitesine çöken çeteye 3’üncü operasyon

Operasyon, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Fly butik sitesi mağdurlarını darp ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak düzenlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen baskında 19 şüpheli yakalandı. Çeteye yönelik 3’cü operasyon düzenlenirken, aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 19 mermi ele geçirildi.

DAİRE SATIŞLARINI VE SİTE YÖNETİMİNİ ÇETE ELE ALDI

Esenyurt’taki Fly Butik sitesi projesi, arsa ve proje sahibi Metin U.’nun binalardan birine astığı “Bilgimiz dışında sahte satışlar yapılmaktadır” afişi ile gündeme gelmişti.

İddiaya göre, Metin U.’nun ortağı, Mehmet Ö. kimseye bilgi vermeden, daire satış işini, liderliğini Çetin Ş. ve Nihat A.’nın yaptığı çeteye vermişti.

Çete üyeleri, aynı daireleri, birden fazla kişiye satarak ev hayali kuran çok sayıda kişiyi mağdur etmişti. Çete üyeleri daire satışıyla yetinmemiş, site yönetimini de ele geçirmişti.

2 OPERASYONDA 35 ŞÜPHELİ

Polis ekipleri, mağdurların şikayeti üzerine 7 Nisan’da operasyon düzenlemiş, çete ele başları Çetin Ş. ve Nihat A. ile proje ortağı Mehmet Ö.’nün de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalanmıştı.

Yöneticileri tutuklanan çeteye yönelik 5 Nisan’da 2’nci dalga operasyon gerçekleştirilmiş, 5 şüpheli daha yakalanmıştı. Şüphelilerin, çete yöneticilerinden şikayetçi olan mağdurları tehdit ettikleri ve şikayetlerini geri almaları için baskı yaptıkları iddia edilmişti.

12 TUTUKLAMA

İki operasyonda yakalanan 35 şüpheliden 12’si tutuklanmış, 23 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Son operasyonla yakalanan şüphelilerle, 3 operasyonda gözaltına alınan toplam şüpheli sayısı 54’e ulaşmış oldu.

Sağlık kontrolünden geçilen 19 şüphelinin emniyete götürüldüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.