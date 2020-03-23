Foça belediye başkanının “Evinizde kalın” uyarısına “baston”lu cevap

İZMİR (AA) – İzmir'in Foça ilçesinde Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında evinde kalması konusunda uyarıda bulunduğu 82 yaşındaki Saadet Solaç arasındaki diyalog ilgi çekti.

Gürbüz, Foça çarşısında karşılaştığı Solaç'a yeni tip koronovirüs pandemisini hatırlatarak evine gitmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Başkan Gürbüz'ün "Seni polise söyleyeceğim" sözlerinin ardından Solaç, gülümseyerek elindeki baston ile Gürbüz'ün ayaklarına vurdu.

Yaşlı kadın, Gürbüz'ün uyarılarının ardından evine giderken, ikili arasındaki diyalog etrafta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saadet Solaç'ı çok uzun yıllardır tanıdığını, çarşıda görünce onu uyarmak istediğini söyledi.

Yaşlıların kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Gürbüz, "Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle uzmanlar onların dışarı çıkmamasını istiyor. İçişleri Bakanılığı da bir genelge yayımladı. Biz de belediye olarak onların her zaman yanındayız. Bize ulaşmaları durumunda ekiplerimiz onlara her konuda yardımda bulunuyor." dedi.