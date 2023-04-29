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29 Nisan 2023
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Folkart yangınında delil toplanacak

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Folkart projesinde önceki gün çıkan yangınla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında itfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasıyla delil toplama çalışmaları da başladı.

Görevlendirilen cumhuriyet savcısı tarafından başlatılan “taksirle yaralama ve taksirle yangına sebebiyet verme” soruşturması kapsamında olay yerinde inceleme yapılacak.

Yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik soruşturmada ayrıca tanıklar da dinlenecek.

Narlıdere’ye bağlı Yenikale Mahallesi’ndeki 27 Nisan’da 4 bloklu Folkart projesindeki 8 katlı binada yangın çıkmış, adrese çok sayıda itfaiyenin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA’lar ile AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirilmişti.

Zaman zaman patlama seslerinin geldiği binada bulunanlar ekiplerce tahliye edilmiş, yangın 8 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınmıştı. Dumandan etkilenen 7 kişiden biri hastaneye kaldırılmış, diğerlerine ambulansta müdahale edilmişti. (AA)

Alaturka Online
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