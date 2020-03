Futbol Manager 2020 oyunu 25 Mart’a kadar ücretsiz olarak oynanabilecek. Oyunu oynayabilmek için öncelikle bir Steam hesabınızın olması gerekiyor. Hesabınız yoksa şirketin web sitesini ziyaret edip uygulamayı yükleyerek üyeliğinizi ayarlayabilirsiniz.

FM 2020 İNDİRME LİNKİ

Football Manager 2020 is now completely free to play on Steam until 3PM (GMT) on March 25th for PC/Mac #FM20

Your season is just beginning… https://t.co/fSwauIaemS pic.twitter.com/vMetkSO6q0

— Football Manager (@FootballManager) March 18, 2020