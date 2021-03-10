Ford Trucks, salgına rağmen Avrupa'da büyümesini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) – Tüm Avrupa'ya yayılma hedefiyle Portekiz, İspanya ve İtalya'da arka arkaya bayi açılışları gerçekleştiren Ford Trucks, Batı Avrupa'daki büyümesini bölgenin en önemli pazarlarından Belçika ile sürdürüyor.

Ford Trucks'tan yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan mühendislerinin sıfırdan geliştirerek ürettiği "2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)" ödüllü F-MAX ile Avrupa'dan yoğun talep alan Ford Trucks, Batı Avrupa yayılım planlarında stratejik öneme sahip Belçika pazarına Herman Noyens Trucks NV iş birliği ile giriş yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, "Batı Avrupa'daki stratejik büyüme yolculuğumuzda arka arkaya emin ve güçlü adımlar attık. Kısa zamanda aldığımız başarılı sonuçlar, uluslararası alanda büyüme hedefimizi ivmelendiren önemli bir itici güç oldu." ifadelerini kullandı.

– "Batı Avrupa'da güçlü büyüme hedeflerimizi koruyoruz"

Orta ve Doğu Avrupa'daki genişlemelerini 2018'de tamamladıklarını bildiren Turfan, şunları kaydetti:

"Batı Avrupa'daki yapılanmamıza ise 2019'da İspanya, Portekiz ve İtalya'daki distribütörlerimizi atayarak başladık. Pandeminin getirdiği olağanüstü koşullara rağmen planlarımızı değiştirmeden Batı Avrupa'da güçlü büyüme hedeflerimizi koruyoruz. Bu kapsamda Belçika pazarına giriş yapmak bizim için kritik önem taşıyor. Ford ile ilişkisi 25 yıla dayanan Belçika'nın köklü kurumlarından Herman Noyens Trucks NV iş birliği ile yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki en verimli taşıma çözümleri ile değer yaratma vizyonumuz doğrultusunda Belçika'da kısa zamanda yüzde 5 pazar payına ulaşacağız."

Avrupa'nın Ford Trucks'ın ana ihracat pazarı ve Belçika'nın buradaki büyüme planlarında kilit role sahip olduğunu vurgulayan Turfan, "Gerek Batı Avrupa'nın kalbinde yer alan stratejik konumu gerekse Antwerp Limanı gibi uluslararası taşımacılıkta önemli noktalarından birine sahip olması ile Belçika, lojistik faaliyetler açısından çok önemli bir pazar. Bu ülkede faaliyet göstermemiz küresel büyüme planlarımız kapsamında kritik bir adım. Ford Trucks olarak, Avrupa'daki büyüme planlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sırada Almanya, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg var." değerlendirmesinde bulundu.