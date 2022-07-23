Foseptik denize akıyor

Yalova’da nüfusu 40 bin olan ancak, yaz aylarında da 400 bine kadar çıkan turistik ilçe Çınarcık’ta denize foseptik akıyor.

Halil ATAŞ

Yalova’da turistik ilçe Çınarcık’ta denize foseptik akıyor. Nüfusu 40 bin olan ancak, yaz aylarında 400 bine kadar çıkan turistik ilçe Çınarcık’ta bir vatandaş, Taşliman Mahallesi balıkçı limanında cep telefonu kamerasıyla kanalizasyon sistemine ait borudan denize foseptik aktığını görüntüledi.

“ÜÇ POMPADAN İKİSİ ARIZALI”

Eski Çınarcık Belediye Başkanı CHP’li Avni Kurt, “Benim dönemimde arıtma tesisi dört dörtlük çalışıyordu. Bugün üç pompadan ikisi arızalı, bir tanesi çalışıyor. O da yetmiyor. Kanalizasyon sistemine ait ana arter boruların temizliği yapılmadı, içleri mil doldu. Atık su arıtma sistemine ulaşamıyor” ifadelerini kullandı.

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