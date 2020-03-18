Fotoğraf paylaşan Fahriye Evcen’e terbiyesiz yorumlar

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bugün Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafa gelen yorumlar ise “Pes artık” dedirtti.

Instagram’daki takipçi sayısı ile öne çıkan Fahriye Evcen, bugün evinin bahçesinde çekilen 3 fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Corona virüsü salgını nedeniyle bahçesinde vakit geçiren Evcen’in fotoğraflarına gelen yorumlar “Pes artık” dedirtti.



12 Şubat’ta kanserle mücadele eden babası Ramazan Evcen’i kaybeden Evcen, babasının vefatının ardından ikinci kez paylaşım yaptı.



Bazı takipçileri bu acı olayı hatırlatarak, Evcen’e yönelik “Babanızın vefatından sonra hızlı toparlandınız” yorumunu yaptı. Güzel havayı fırsat bilen ve gülümseyerek poz veren Evcen’e gelen yorumlar şaşkınlık yarattı.