Fotoğraflara sığmayan bir felaket bu, yüreğim acıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesini ziyaret etti. Depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Selvi Kılıçdaroğlu’na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. “Yüreğim acıyor” diyen Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki izlenimlerini ve duygularını SÖZCÜ’ye anlattı:

TEMEL İHTİYAÇLAR GİDERİLMELİ

– Depremzede vatandaşlarımızla dertleştik. Su, hijyen, barınma gibi temel sorunların giderilmesi gerekiyor. Aşırı bir soğuk hava var. Ne yapacak bu insanlar çadırlarda? Bunların yanı sıra acil psikolojik destek de verilmeli.

– Büyük bir trajedi yaşadılar. En yakınlarını korkunç bir şekilde kaybettiler. İnsanlar enkaz altında donarak öldü. Kurtulanlar da enkaz altında kalanlar kadar yaralı. Şoku atlamışlar ama yaslarını tutamıyorlar. Çünkü hayat devam ediyor ve günlük kaygılar var. Geride kalanlara, özellikle anneler çocukları için çırpınıyorlar. Yaşlılar, hastalar, engelli vatandaşlar zorluklarla mücadele ediyor.

ÇADIR KENTTE ÇOCUKLARLA SOHBET ETTİ

Selvi Kılıçdaroğlu’na gezisinde CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu çocuklarla sohbet etti, oyuncak dağıttı.

İNSANLAR GÖZ GÖRE GÖRE GİTTİ

– Yüreğim acıyor. Deprem sonrası organizasyon eksikliğinin felaketi kat kat arttırdığı çok açık. Fotoğraflara, televizyon ekranlarına sığmayan bir felaket bu. İnsanlar enkazın altında yardım beklerken donarak öldü. Göz göre göre gittiler.

– Bir ayı geçti ama hâlâ sorunlar devam ediyor. İnsanlar cenazelerini arıyor. Bulamıyorlar. Kayıp çocuklar var. Aileler çok zor bir durumda. Korkunç bir şey…

Güçlü milletiz tekrar ayağa kalkmasını biliriz

Selvi Kılıçdaroğlu, depremzedeler evlerine kavuşuncaya kadar yaşanan felaketin unutulmamasını, unutturulmamasını istedi. Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapılan açıklamaları dinliyorum hiç tatmin edici değil. İnsanlar sorunlarını dile getirdikleri zaman susturmaya çalışan bir yapı var. Depremdeki can kaybına ilişkin açıklanan rakamların da gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Lütfen artık böyle trajediler yaşanmasın diye gerekli tüm adımlar atılsın. Umutsuz asla değilim. Biz çok güçlü bir milletiz. Türkiye’yi biz millet olarak tekrar ayağa kaldırmasını biliriz.”