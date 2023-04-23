Fotoğraflarla Atatürk’ün çocuk sevgisi

Yurt gezilerinde çocuklarla ilgilenmeye, okullara giderek onlarla bir araya gelmeye önem veren Atatürk’ün okula yeni başlayan çoban Mustafa ile Dolmabahçe Sarayı’nda sohbetini içeren fotoğraf da Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde yer alıyor.

İşte Atatürk’ün çocuk sevgisini gösteren Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı ve Foto Film Merkezi Komutanlığı arşivlerindeki az bilinen fotoğraflar:

Atatürk’ün Adana’da bir okul ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafı.

Atatürk’ün manevi kızı Ülkü ile fotoğrafları da paylaşılan albümde bulunuyor.

Atatürk’ün aile fertleriyle çekilen fotoğrafı

Yaşamı boyunca tüm sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun “çocuk” diye hitap eden Atatürk’ün çocuk sevgisi hayatının her döneminde kendini gösterdi.

İster yurt içi gezilerinde ister aile sohbetlerinde olsun Atatürk’ün yanında mutlaka çocukları görmek mümkündü.





