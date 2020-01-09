Fotoğraflarla kandırıp 26 milyon liralık vurgun yaptı!

İngiltere’nin Plymouth şehrinde yaşayan 20 yaşındaki Gurvin Singh, ‘kısa yoldan’ zengin olmak isteyenleri dolandırmasıyla gündemde. Sosyal medya hesabından lüks yaşamına dair fotoğraflar paylaşan Singh, kendisini yatırım uzmanı olarak lanse etti.

Kısa sürede 1200’ü aşkın müşteriye ulaşan Singh, yatırımlarını yönettiği kişilere günde en az 300 sterlin kâr sağlayacağını vaat etti. Müşterilerine istedikleri zaman paralarını geri çekme garantisi de sunan Singh, birkaç ay boyunca bu sistemi korudu.

Hesaplarında tuhaflıklar fark eden müşterilerden bazıları Singh’le iletişim kurdu. Sorunlar olduğunu kabul eden ve buna gerekçe olarak Brexit sürecini gösteren Singh, mart ayına kadar her şeyin normale döneceğini söyledi.

Noel arifesinde Ferrari otomobille Eyfel Kulesi önünde bir fotoğraf paylaşan Singh, 3 gün sonra kayıplara karıştı. Hesaplarının tamamen boşaltıldığını fark eden 1200’ü aşkın kişi, sosyal medya hesaplarını da kapatan adama ulaşamadı.

Ardı ardına ihbarlar gelmesi üzerine İngiliz polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Singh’in kurbanlarının büyük çoğunlukla 18-25 yaş aralığında olduğunu belirleyen polis ekipleri, yaklaşık 3.5 milyon sterlin (26.5 milyon TL) vurgun yapan adamı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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