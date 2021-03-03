Fox News: ABD, Suriye kıyılarındaki Rus savaş gemilerini batırmayı planlıyordu

Nisan 2018‘de Akdeniz‘de bulunan USS John Warner‘ın Suriye topraklarına 6 Tomahawk füzesi fırlattığını ve Ruslardan gelecek karşılığı beklemeye geçtiğini belirten Fox News, “2018 yılındaki saldırıda muharebede ilk kez kullanılan Virginia sınıfı denizaltı, Rusya’nın bölgede konuşlu ABD gemilerine yönelik potansiyel eylemlerine karşılık vermeye hazırdı” ifadelerini kullandı.

​Fox News, ABD gemilerinden birinin tuzak görevi gördüğüne ve o gemideki ABD’li askerlerin Suriye’ye füze fırlatmadığına dikkat çekerek “Rusya Donanması’nın bu tuzak gemiye yönelik cevabi eylemleri de Rus savaş gemilerinin hedef alınması için gerekçe olacaktı” diye ekledi.

14 Nisan 2018’de ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye’de hükümetin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili olduğunu öne sürdüğü hedefleri vurmuştu.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye 100’den fazla füze atılarak yapılan saldırı sonrasındaki açıklamasında “Görev tamamlandı” ifadelerini kullanmıştı.