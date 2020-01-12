FOX TV yayın akışı: Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Savaşçı dizisi her Pazar akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu ve Müjde Uzman’ın yer aldığı dizi FOX TV yayın akışında yer almıyor. Peki Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanıyor? İşte FOX TV yayın akışı…
Savaşçı dizisinin hayranlarına kötü haber! Savaşçı yeni yıl nedeniyle tatile girdi. Her yıl diziler yeni yılın ilk iki haftası yayınlanmıyor. Dizilerin gelecek hafta yeni bölümleriyle ekrana gelmesi bekleniyor. Savaşçı dizisinin 89. yeni bölümü de 19 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak.
FOX TV YAYIN AKIŞI