Cüneyt Özdemir : Fox TV’nin Lisansı İptal Mı Edilecek? Verilen Ceza Ne Anlama Geliyor?
Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına alan salgında son durum ne?
Trump, Dünya Sağlık Örgütü’nün bütçesini kesti, kim nasıl tepki verdi?
Filyasyon nedir, Türkiye’de nasıl uygulanıyor?
Bakan Albayrak özel bankalara çağrısını yineledi, kime “reklamcı” dedi?
New York’ta neler yaşanıyor? Belediye Başkanı De Blasio nasıl önlemler alıyor?
Hangi ülkeler normalleşmeye çalışıyor? AB’nin çıkış haritasında neler yer alıyor?
Orta Doğu’da son durum ne?
Gazeteci Cüneyt Özdemir son gelişmeleri yorumluyor.