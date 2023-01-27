Francesco Farioli’den Cenk Tosun’a övgü

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Francesco Farioli, “Biz de gol şansları bulduk, atsak farklı olabilirdi. Beşiktaş’a evinde 5 şans verirseniz, bunları atarlar. Cenk Tosun, Türk futbolunun en pahalı transferi. Bunun nedeninin gösterdi. İki takım arasındaki farklar ortaya çıktı. Biz genç bir takımız” dedi.

Farioli ayrıca “Çok net pozisyonlar biz de bulduk ama golü atamadık. Bazı maçlarda 10 net pozisyon buluyoruz ama atamıyoruz. Oyuncularımızın skora ortak olma isteği eksikti. Aldığımız dersleri cebimize koyarak çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.