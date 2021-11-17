Fransa corona virüsünde 5’inci dalgayla karşı karşıya

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, korona virüsün beşinci dalgasının ülkeyi vurduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

Fransa’da corona virüsü salgınında vaka sayıları artmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Olivier Véran corona virüsünün beşinci dalgasının ülkeyi vurduğunu belirtti.

Véran açıklamasında, “Durum açıkça beşinci dalga gibi görünüyor. Dalganın boyutunun ne olacağını önceden tahmin etmek hala zor. İlk tahminler, ocak ayına kadar günde hastaneye bin yatış sayısını aşma riskini gösteriyor” dedi.

“SAĞLIK SİSTEMİ ÜSTESİNDEN GELEBİLİR”

Corona Virüsü Bilim Konseyi Başkanı Jean-François Delfraissy ise, beşinci dalganın muhtemelen ekim ortasından bu yana olduğunu belirterek, Fransız sağlık sisteminin bu dalganın üstesinin gelebileceğini savundu.

Delfraissy, “Beşinci dalga geldi, net bir hızlanma var. Sağlık sistemimiz aşı, üçüncü doz, sosyal mesafe kuralları ve sağlık kartı gibi tüm araçları kullandığımız sürece beşinci dalganın üstesinden gelebilmelidir” ifadelerini kullandı.

Fransa’da son 24 saatte 19 bin 778 yeni vaka tespit edilmesi ile 25 Ağustos’tan bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Ülkedeki toplam vaka sayısı da 7 milyon 310 bin 664 oldu.

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