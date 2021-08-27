Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Musul’a ziyaret

Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenecek olan “Bölgesel Komşuluk Zirvesi” kapsamında bugün Irak’a ulaşması beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Musul’u ziyaret edeceği öğrenildi.

Sozcu.com.tr

Bağdat’taki zirvenin ardından Pazar günü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) temaslarda bulunacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kürt yetkilileriyle yapacağı temasların ardından Musul’u da ziyaret edecek.

Musul’daki kanaat önderleri ile bir araya gelecek olan Macron, Meryem Ana Kilisesi’ni ziyaret ederek kentteki Hristiyanlara desteğini yineleyecek.

Üç yıl terör örgütü IŞİD hakimiyeti altında kalan Musul’da, Macron’un yapacağı tarihi ziyaret öncesi kentin pek çok noktasında ve havalimanı çevresinde güvenlik güçleri görevlendirildi.

Macron, son olarak 2020 yılının Eylül ayında Irak’ı ziyaret etmişti.

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