Fransa İslam Toplumu Milli Görüş Başkanı Sarıkır, ölümle tehdit edildi

PARİS (AA) – Fransa İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG) Başkanı Fatih Sarıkır, ölümle tehdit edildiğini açıkladı.

Sarıkır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ölüm tehdidi içeren mektup aldığını ve buna ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

"Son zamanlarda Müslüman topluma yönelik saldırıların artmasından duyduğum büyük kızgınlığımı ve korkumu belirtiyorum." ifadesini kullanan Sarıkır, cami duvarlarına İslam karşıtı yazılar yazılmasının, camileri kundaklama girişimlerinin, Müslümanlara karşı tehdit ve hakaretlerin arttığını kaydetti.

Sarıkır, bu zarar veren durum karşısında kolektif farkındalık çağrısı yaptığını aktardı.

Fatih Sarıkır, ölümle tehdit edildiği mektubunun fotoğrafını paylaştı.

Mektupta ölüm tehdidin yanı sıra "Fransa'da bulunan veya yurt dışında operasyonda olan" bir grup askerin, "vatanını" ve "Fransız kimliğini" korumak istediği belirtilerek, "Çok geç olmadan eyleme geçecekler. Böylece maruz kaldığımız korkunç her şey bitecek." ifadesine yer verildi.

CIMG, Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle "Fransa İslamı Prensipler Tüzüğünü" imzalamayı reddetmesi nedeniyle son dönemde hükümetin yoğun eleştirilerine maruz kalıyor.

Ülkede başörtülü gazeteci Nadiya Lazzouni de yaklaşık 10 gün önce ölüm tehdidi aldığını belirtmişti.