Fransa, İsrail'in Batı Şeria'daki bir yerleşim yerini yıkmasını kınadı

PARİS (AA) – Fransa, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Hırbet Humsa yerleşim yerini yıkmasını kınadı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki Hırbet Humsa yerleşim yerinin 3 Kasım'da yıkılmasının uluslararası insani hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarına aykırı olduğunu kaydetti.
Ülkesinin, İsrail'in, Hırbet Humsa yerleşim yerini yıkmasını kınadığı ifade eden Mühll, İsrailli yetkilileri tek taraflı önlemlerden kaçınmaya davet ettiklerini belirtti.
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